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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ONUR KAYABAŞ

Onur Kayabaş

Türkiye Komünist Hareketi
Onur Kayabaş
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Tekirdağ
Kaynak: Anadolu Ajansı