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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YAKUP DALKIÇ

Yakup Dalkıç

Türkiye Komünist Hareketi
Yakup Dalkıç
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Siirt
Kaynak: Anadolu Ajansı