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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BARIŞ MEHMET BALCI

Barış Mehmet Balcı

Türkiye Komünist Hareketi
Barış Mehmet Balcı
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Şanlıurfa
Kaynak: Anadolu Ajansı