Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BERJİN ALP

Berjin Alp

Türkiye Komünist Hareketi
Berjin Alp
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Sakarya
Kaynak: Anadolu Ajansı