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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAMZE TOPANLIK

Gamze Topanlık

Türkiye Komünist Hareketi
Gamze Topanlık
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Osmaniye
Kaynak: Anadolu Ajansı