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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EBRU GÜLÜSTAN

Ebru Gülüstan

Türkiye Komünist Hareketi
Ebru Gülüstan
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Mardin
Kaynak: Anadolu Ajansı