Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NURAY ORAL

Nuray Oral

Türkiye Komünist Hareketi
Nuray Oral
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kilis
Kaynak: Anadolu Ajansı