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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UMUT KURUÇ KILÇER

Umut Kuruç Kılçer

Türkiye Komünist Hareketi
Umut Kuruç Kılçer
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı