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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SONGÜL OK ÇATALTEPE

Songül Ok Çataltepe

Türkiye Komünist Hareketi
Songül Ok Çataltepe
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı