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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI PINAR AVCI

Pınar Avcı

Türkiye Komünist Hareketi
Pınar Avcı
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı