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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OGÜN DURAN

Ogün Duran

Türkiye Komünist Hareketi
Ogün Duran
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı