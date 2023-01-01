-
Kemal Parlak
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Kurtuluş Kılçer
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Aysel Tekerek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Hakan Yerlikaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Seda Berna Baykal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Adem Yakar
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Ahmet Tarık Yenil
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Seyhun Sarıtaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Gülin Kara
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Ayık
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Suat Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Ali Rıza Gültekin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Yurdan Kaya Keçeci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Tuncay Yazıcı
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Gizem Öksüz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
İbrahim Özyürek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Muhammed Yağız Pekrü
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Zafer Birsin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Ali Ertan Köymen
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Muhsin Doğu Yüceil
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Cahit Albayrak
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Umut Tizci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Mustafa Tunçay
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Ayşe Turhan Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Erdoğan Ok
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Melis Özpiriççi
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Bülent Ercan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Şafak Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Melike Güneşer
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Hacer Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Serkan İroç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Melih Memiş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Oktay Özcan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Arzu Yılbaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Kaancan Azat Şimşek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Sanem Ezgi Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Vedat Şerifoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Gökdeniz Altuntaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Fatma Yerlikaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Osman Naci Balta
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Güney Deniz Çepiç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Avni Sevinç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Leyla Öz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Davut Sinan Altuntaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Umutcan Yitük
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Sevilay İşler
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Bora Çolakoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Helin Özkurt
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Erdem Ağırgöl
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Savaş Çakan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Tahsin Erbaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Elif Ayık
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Hasan Ergün
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Cenker Ertuş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Mehmet Arikan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Serhat Elvan Temiroğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Mehmet Gültekin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Yusuf Işık
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Mehmet Ali Akkaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Abdullah Ünal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Arslan Kösedağ
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Damla Aktaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Evin Soylu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
İpek Balta
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Kısmet Küçükler
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Hikmet Yaman
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Dilsaz Padar
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Mustafa Kılınç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Eylem Kol
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Taner Günaydın
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Kudret Öz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Merdan Gültekin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Uğur Can Aydın
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Nesrin Tizci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Metin Ayçiçek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Özgür Gürbüz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Şaduman Özyürek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Elif Sevinç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
-
Aynur Ertürk
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Doğukan Morkoç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Rıza Yücel
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Rıza Şahin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Cihanşah Karayel
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Muhammet Ali Kaya
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Enes Demir
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Abdulhakim Poyraz
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Emrah Özbek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Dilek Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Miran Ronahi Avci
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Erdoğan Yitük
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Hayati Aktuna
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Onur Uyğun
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Metehan Arslan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 1. Bölge
-
Cemal Kutsi Şen
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge
-
Süleyman Işıkcevahir
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 3. Bölge