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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MUHAMMED YAĞIZ PEKRÜ

Muhammed Yağız Pekrü

Türkiye Komünist Hareketi
Muhammed Yağız Pekrü
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı