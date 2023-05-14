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Kurtuluş Kılçer
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Seda Berna Baykal
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Seyhun Sarıtaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Suat Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Tuncay Yazıcı
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Muhammed Yağız Pekrü
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Muhsin Doğu Yüceil
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Mustafa Tunçay
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Melis Özpiriççi
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Melike Güneşer
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Melih Memiş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Kaancan Azat Şimşek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Gökdeniz Altuntaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Güney Deniz Çepiç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Davut Sinan Altuntaş
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Bora Çolakoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Savaş Çakan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Mehmet Arikan
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Yusuf Işık
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Arslan Kösedağ
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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İpek Balta
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Dilsaz Padar
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Eylem Kol
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Merdan Gültekin
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Metin Ayçiçek
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge
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Elif Sevinç
Türkiye Komünist Hareketi
İstanbul 2. Bölge