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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜROL YILDIZ

Bürol Yıldız

Türkiye Komünist Hareketi
Bürol Yıldız
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Isparta
Kaynak: Anadolu Ajansı