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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜRSELİ KARA

Gürseli Kara

Türkiye Komünist Hareketi
Gürseli Kara
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Erzincan
Kaynak: Anadolu Ajansı