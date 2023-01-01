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Gökmen Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Banu Yurttaş
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Vedat Karahan
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Nursel Kararlı
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Bayram İpekçi
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Fatih Er
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Mert Yağmur
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Senem Baydemir
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Birhat Acar
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Gülden Bilgili
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Ramazan Denizhan
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır
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Ali Avcı
Türkiye Komünist Hareketi
Diyarbakır