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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FURKAN NEJDET İNCEDERE

Furkan Nejdet İncedere

Türkiye Komünist Hareketi
Furkan Nejdet İncedere
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Bursa 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı