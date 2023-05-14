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Berkay Çelen
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
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Direncan Kırlangıç
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
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Özgür Yurtsever
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
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Meriç Basa
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
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Sevcan Bağlan
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
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Fatih Kaan Kavuşan
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
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Yurdagül Saldıran
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
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Zafer Atun
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
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Ekrem Yavuz Balta
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge
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Deniz Kocaboğa
Türkiye Komünist Hareketi
Bursa 1. Bölge