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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RIZA BARAN BOĞA

Rıza Baran Boğa

Türkiye Komünist Hareketi
Rıza Baran Boğa
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Bartın
Kaynak: Anadolu Ajansı