Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KEMAL ÇEVİK

Kemal Çevik

Türkiye Komünist Hareketi
Kemal Çevik
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Artvin
Kaynak: Anadolu Ajansı