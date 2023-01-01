-
Cengiz Kılçer
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Erkan Kılıç
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Evrim Saldıran
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Ziya Bahçeci
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Murat Çelik
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Ayten Harmancılar
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Eda Nur Aksoy
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Şiar Demir
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Fatma Yakoğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Şahin Çalışkan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Ümmügülsüm Şahin
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Kasım Turan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Ozan Demircan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Batuhan Sayman
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Emre Tuğberk Şahin
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Gülten Topay Bilgi
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Suat Gençağ
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Ahmet Kırdaloğlu
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Berke Başbuğa
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Büşra Tan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Gülben Erdem
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Nizameddin Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Mert Ali Şenol
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Hakan Aslan
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Nuriye Karadaş
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Enes Yayla
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Zafer Kadri Ayal
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Besim Tuzlu
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Deniz Önder
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Uğur Aykut
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Pehlivan Kızılırmak
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 2. Bölge
-
Eylül İşbilir
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Coşkun Yazıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge
-
Cihat Satıcı
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 3. Bölge
-
Erhan Uygun
Türkiye Komünist Hareketi
Ankara 1. Bölge