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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI NEFİSE GÜNEŞER

Nefise Güneşer

Türkiye Komünist Hareketi
Nefise Güneşer
  • PARTİSİ : TKH
  • BÖLGESİ : Aksaray
Kaynak: Anadolu Ajansı