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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI EREN ŞAHİNER

Eren Şahiner

Sol Parti
Eren Şahiner
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Yozgat
Kaynak: Anadolu Ajansı