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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BUKET AVCİ GÜLER

Buket Avci Güler

Sol Parti
Buket Avci Güler
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Yalova
Kaynak: Anadolu Ajansı