Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MURAT BUDAK

Murat Budak

Sol Parti
Murat Budak
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı