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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AHMET ULAŞ ÖZTÜRK

Ahmet Ulaş Öztürk

Sol Parti
Ahmet Ulaş Öztürk
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Van
Kaynak: Anadolu Ajansı