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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MÜZEYYEN KOÇ

Müzeyyen Koç

Sol Parti
Müzeyyen Koç
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Tokat
Kaynak: Anadolu Ajansı