Geçmiş Seçim Sonuçları Ajans veri saati: - sabah.com.tr
ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TEVFİK KEMALİ ÜÇBAŞ

Tevfik Kemali Üçbaş

Sol Parti
Tevfik Kemali Üçbaş
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Şırnak
Kaynak: Anadolu Ajansı