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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BERRİN KONAK

Berrin Konak

Sol Parti
Berrin Konak
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Muş
Kaynak: Anadolu Ajansı