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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI RAMAZAN TUNÇ

Ramazan Tunç

Sol Parti
Ramazan Tunç
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Malatya
Kaynak: Anadolu Ajansı