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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEHRİYE YÜKSEL

Şehriye Yüksel

Sol Parti
Şehriye Yüksel
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kocaeli
Kaynak: Anadolu Ajansı