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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SERPİL KOZAR

Serpil Kozar

Sol Parti
Serpil Kozar
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı