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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI BÜLENT TAŞOĞLU

Bülent Taşoğlu

Sol Parti
Bülent Taşoğlu
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kırklareli
Kaynak: Anadolu Ajansı