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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI MERT AKYÜZ

Mert Akyüz

Sol Parti
Mert Akyüz
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kayseri
Kaynak: Anadolu Ajansı