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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI UĞUR BERK TÜRKMENOĞLU

Uğur Berk Türkmenoğlu

Sol Parti
Uğur Berk Türkmenoğlu
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Kastamonu
Kaynak: Anadolu Ajansı