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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYŞEGÜL SARI TERZİ

Ayşegül Sarı Terzi

Sol Parti
Ayşegül Sarı Terzi
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Karabük
Kaynak: Anadolu Ajansı