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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI YALÇIN ŞARDAĞI

Yalçın Şardağı

Sol Parti
Yalçın Şardağı
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İzmir 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı