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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ÖZLEM KÖSEOĞLU

Özlem Köseoğlu

Sol Parti
Özlem Köseoğlu
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı