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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI SEMA ERDEM TUNAY

Sema Erdem Tunay

Sol Parti
Sema Erdem Tunay
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı