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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI OZAN AYDOĞAN

Ozan Aydoğan

Sol Parti
Ozan Aydoğan
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı