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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GÜLAY KARAKUŞ

Gülay Karakuş

Sol Parti
Gülay Karakuş
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 2. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı