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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AYHAN BAĞBAKAN

Ayhan Bağbakan

Sol Parti
Ayhan Bağbakan
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : İstanbul 1. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı