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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI FERAY AYTEKİN AYDOĞAN

Feray Aytekin Aydoğan

Sol Parti
Feray Aytekin Aydoğan
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Hatay
Kaynak: Anadolu Ajansı