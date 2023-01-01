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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VİLDAN ZUHAL KILINÇOĞLU

Vildan Zuhal Kılınçoğlu

Sol Parti
Vildan Zuhal Kılınçoğlu
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Gümüşhane
Kaynak: Anadolu Ajansı