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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ORÇUN YALÇIN

Orçun Yalçın

Sol Parti
Orçun Yalçın
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Bilecik
Kaynak: Anadolu Ajansı