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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ŞEHRİNAZ ARTAR

Şehrinaz Artar

Sol Parti
Şehrinaz Artar
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ankara 3. Bölge
Kaynak: Anadolu Ajansı