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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI VOLKAN TAŞTAN

Volkan Taştan

Sol Parti
Volkan Taştan
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Ağrı
Kaynak: Anadolu Ajansı