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ANASAYFA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI GAMZE NUR YÜREK

Gamze Nur Yürek

Sol Parti
Gamze Nur Yürek
  • PARTİSİ : Sol Parti
  • BÖLGESİ : Adana
Kaynak: Anadolu Ajansı