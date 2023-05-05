-
Recep Köse
Adalet Partisi
Rize
-
Muhammed Avcı
Adalet ve Kalkınma Partisi
Rize
-
Çilem Narlı
Anavatan Partisi
Rize
-
Ensar Özçelik
Büyük Birlik Partisi
Rize
-
Tahsin Ocaklı
Cumhuriyet Halk Partisi
Rize
-
Mehmet Akif Kaba
Genç Parti
Rize
-
Zehra Oğur
Güç Birliği Partisi
Rize
-
Azad Sağnıç
Hak ve Özgürlükler Partisi
Rize
-
Yusuf Kaba
Halkın Kurtuluş Partisi
Rize
-
Attila Kayhan
Memleket Partisi
Rize
-
Ali Rıza Altınsoy
Millet Partisi
Rize
-
Serdar Balcı
Milli Yol Partisi
Rize
-
Recep Bakırcı
Milliyetçi Hareket Partisi
Rize
-
Yener Pirim
Sol Parti
Rize
-
Bilsay Kanat
Türkiye İşçi Partisi
Rize
-
Ümran Karul
Türkiye Komünist Hareketi
Rize
-
Emine Emin
Türkiye Komünist Partisi
Rize
-
Salih Öksüz
Vatan Partisi
Rize
-
Mehmet Akif Zerdeci
Yeniden Refah Partisi
Rize
-
Mustafa Uyğur
Yenilik Partisi
Rize
-
Ayşe Bekar
Yeşil Sol Parti
Rize
-
Gökhan Akyıldız
Zafer Partisi
Rize
-
Afgan Boncukçu
Adalet Partisi
Rize
-
Harun Mertoğlu
Adalet ve Kalkınma Partisi
Rize
-
Mikail Bayram
Anavatan Partisi
Rize
-
Nejla Kurtuluş
Büyük Birlik Partisi
Rize
-
Köksal Toptan
Cumhuriyet Halk Partisi
Rize
-
Serkan Kaba
Genç Parti
Rize
-
Bayram Başkan
Güç Birliği Partisi
Rize
-
Murat Negiz
Hak ve Özgürlükler Partisi
Rize
-
Talat Ali Kündeş
Halkın Kurtuluş Partisi
Rize
-
Nihal Demir
Memleket Partisi
Rize
-
İbrahim Yalçınkaya
Millet Partisi
Rize
-
Abdul Kadir Karahan
Milli Yol Partisi
Rize
-
Remzi Kutanoğlu
Milliyetçi Hareket Partisi
Rize
-
Emine Ertaş
Sol Parti
Rize
-
Metin Karadeniz
Türkiye İşçi Partisi
Rize
-
Umutcan Karaman
Türkiye Komünist Hareketi
Rize
-
Sultan Vedat Başkan
Türkiye Komünist Partisi
Rize
-
Erdoğan Bakoğlu
Vatan Partisi
Rize
-
Samet Şişman
Yeniden Refah Partisi
Rize
-
Şaban Yıldız
Yenilik Partisi
Rize
-
Necmettin Durmuş
Yeşil Sol Parti
Rize
-
Davut Yazıcı
Zafer Partisi
Rize
-
Haydar Kandemir
Adalet Partisi
Rize
-
Yılmaz Katmer
Adalet ve Kalkınma Partisi
Rize
-
Aydın Dereci
Büyük Birlik Partisi
Rize
-
Muhammet Yıldız
Cumhuriyet Halk Partisi
Rize
-
Sermin Demirci
Genç Parti
Rize
-
Filiz Karaer
Güç Birliği Partisi
Rize
-
Salih Eryağal
Hak ve Özgürlükler Partisi
Rize
-
Gizem Karaca
Halkın Kurtuluş Partisi
Rize
-
Furkan Kazmaz
Memleket Partisi
Rize
-
Kadir Ocak
Millet Partisi
Rize
-
Tuncay Taylan
Milli Yol Partisi
Rize
-
Yunus Emre Öztürk
Milliyetçi Hareket Partisi
Rize
-
Özlem Afacan
Sol Parti
Rize
-
Aybüke Gezerel
Türkiye İşçi Partisi
Rize
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Nurgül Sarıkaya
Türkiye Komünist Hareketi
Rize
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Arif Hikmet Basa
Türkiye Komünist Partisi
Rize
-
Kasım Yücel Babuççuoğlu
Vatan Partisi
Rize
-
Mümin Bakırcı
Yeniden Refah Partisi
Rize
-
Rıdvan Yıldız
Yenilik Partisi
Rize
-
Ali Hamdi Cuvelek
Yeşil Sol Parti
Rize
-
Yusuf Sarı
Zafer Partisi
Rize